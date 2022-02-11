الاعلام الامني توجز نتائج العملية الامنية في ميسان

وقالت الخلية في بيان ورد لـ الخليج 365، انه "القطعات الأمنية في قيادة عمليات ميسان، تواصل فرض الأمن في مركز مدينة العمارة والأقضية والنواحي".

واضافت انه "في اليوم الثاني للعملية، نفذت فرقة القوات الخاصة والقطعات الأمنية المساندة العمليات التالية:



- دهم وتفتيش في قضاء المجر الكبير جنوبي مدينة العمارة، أسفر عن إلقاء القبض على (٨) من المطلوبين.- ضبط كميات من الأسلحة والأعتدة المستخدمة في عمليات تعكير السلم الأهلي".

واشارت الخلية الى ان "الخطة الأمنية الخاصة بتعزيز الأمن والاستقرار في محافظة ميسان ستستمر لغاية تحقيق أهدافها وخلق بيئة آمنة للمواطنين فيها".

واوضحت ان "العمليات النوعية لرجال قواتنا الأمنية في مختلف مناطق المحافظة قد لاقت رضا وتعاون المواطنين الذين أشادوا بالجهود الكبيرة التي تبذلها القطعات الأمنية بعدما بدأت الأوضاع الأمنية تشهد استقراراً أمنياً ملحوظاً".



وناشدت الخلية اهالي المحافة بالقول: "أهلنا الأعزاء، شيوخنا الكرام إن العملية الأمنية تفرض تعاوناً بين المواطنين والقوات الأمنية الساعية إلى تعزيز الأمن وفرضه، تكريساً لمنطق الدولة ومؤسساتها"، وعليه، "لا بد من الالتزام بالسياقات القانونية ورفع الغطاء عن كل المطلوبين؛ وأخذ العلم بأن المجرمين سيحاسبون وفق المادة ٤ إرهاب، فالقانون فوق الجميع، والسلم الأهلي خطٌّ أحمر".