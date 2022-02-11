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اجتماع العصائب والتيار وخلافات الجمهورية وملف المياه في نشرة السومرية

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بغداد - ياسين صفوان - = اللجنة المشتركة بين العصائب والتيار تعقد اجتماعها الأول.. وتؤكد العمل على كشف الجناة ومحاسبتهم قانونيا.
= النصر يحذر من ارباك المشهد السياسي عبر حكومة الاغلبية،، ودولة القانون يهدد بتحريك الشارع في حال اقصائهم.

= استمرار الخلافات بين الحزبين الكرديين على منصب الرئاسة.. ولا نتائج لاجتماع بارزاني وطالباني في اربيل.


= إيران تتعهد بزيادة معدل تجهيز الغاز للعراق خلال الصيف.. وتطمئن بغداد بشأن ملف المياه.
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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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