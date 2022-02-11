= استمرار الخلافات بين الحزبين الكرديين على منصب الرئاسة.. ولا نتائج لاجتماع بارزاني وطالباني في اربيل.

= النصر يحذر من ارباك المشهد السياسي عبر حكومة الاغلبية،، ودولة القانون يهدد بتحريك الشارع في حال اقصائهم.

بغداد - ياسين صفوان - = اللجنة المشتركة بين العصائب والتيار تعقد اجتماعها الأول.. وتؤكد العمل على كشف الجناة ومحاسبتهم قانونيا.

انت الان تتابع خبر اجتماع العصائب والتيار وخلافات الجمهورية وملف المياه في نشرة السومرية والان مع التفاصيل

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية