انت الان تتابع خبر اجتماع العصائب والتيار وخلافات الجمهورية وملف المياه في نشرة السومرية والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - = اللجنة المشتركة بين العصائب والتيار تعقد اجتماعها الأول.. وتؤكد العمل على كشف الجناة ومحاسبتهم قانونيا.
= النصر يحذر من ارباك المشهد السياسي عبر حكومة الاغلبية،، ودولة القانون يهدد بتحريك الشارع في حال اقصائهم.
= استمرار الخلافات بين الحزبين الكرديين على منصب الرئاسة.. ولا نتائج لاجتماع بارزاني وطالباني في اربيل.
= إيران تتعهد بزيادة معدل تجهيز الغاز للعراق خلال الصيف.. وتطمئن بغداد بشأن ملف المياه.
= استمرار الخلافات بين الحزبين الكرديين على منصب الرئاسة.. ولا نتائج لاجتماع بارزاني وطالباني في اربيل.
= إيران تتعهد بزيادة معدل تجهيز الغاز للعراق خلال الصيف.. وتطمئن بغداد بشأن ملف المياه.