انت الان تتابع خبر القبض على متهمين بحوزتهما أكثر من 70 ختماً مزوراً في ذي قار والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - أعلنت خلية الاعلام الأمني، اليوم الجمعة، القبض على شخصين يُعدَّان من المزورين الخطرين للوثائق الرسمية في المحافظة.