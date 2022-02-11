شرطة كربلاء تصدر توضيحاً بشأن مقتل ابن ضابط في المحافظة

بغداد - ياسين صفوان - اصدرت مديرية شرطة محافظة كربلاء، اليوم الجمعة، توضيحاً بشأن مقتل ابن ضابط في منطقة سيف سعد في المحافظة.

وقالت المديرية في بيان ورد للسومرية نيوز، "نود ان نوضح ان ما تم تداوله على بعض مواقع التواصل الاجتماعي حول حادث مقتل المجنى عليه (عبدالله رائد) الذي عثر عليه في إحدى الهياكل المتروكة في منطقة "سيف سعد" هو حادث جنائي بحت وليس حادث اغتيال ولا صحة لما تداولته بعض منصات التواصل الاجتماعي على اغتيال المجنى عليه".

ودعت المديرية "الى استسقاء المعلومات من مصادرها الموثوقة والرسمية او من خلال صفحتنا وموقعنا الرسمي.

وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي خبر مفاده اغتيال شاب أبن ضابط برتبة مقدم في محافظة كربلاء وجد مقتول احد الهياكل المتروكة قرب المنتجات النفطية في سيف سعد وسط المحافظة.