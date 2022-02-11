إخماد حريق إندلع في قضاء الحويجة بكركوك

وذكر بيان للدفاع المدني ورد لـ الخليج 365، أن "مفارز الدفاع المدني في الحويجة من السيطرة على الحادث وإخماد النيران المندلعة داخل الدار بكل مهنية وبوقت قياسي".

واضاف البيان أن "فرق الدفاع المدني تمكنت من الحد من توسع وانتشار النيران إلى الدور السكنية المجاورة وبدون اي اضرار بشرية" .

