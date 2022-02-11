بنفس الاسم ورقم القميص.. ميسي الجديد يثير جدلا واسعا في الأرجنتين (فيديو)

كشف موقع "إسبن" الرياضي، في تقرير ظهور لاعب يحمل نفس لقب النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، ويلعب في نادي "نيولز أولد بويز" الذي بدأ منه قائد منتخب "التانغو" مسيرته الكروية الرائعة.

وقال موقع "إسبن" الرياضي، أن اسم اللاعب خواكين ميسي ويلعب في "نيولز أولد بويز"، ويرتدي القميص رقم 10 الذي يحمله مواطنه الأسطورة.

ويبلغ خواكين ميسي من العمر 19 عاما ولا علاقة عائلية له بميسي رغم حمله لنفس لقبه العائلي.

وأوضح خواكين ميسي، قائلا: "يسألني الكثير من الناس إن كانت هناك صلة قرابة تجمعني بميسي، إلا أن الأمر مجرد مصادفة، لأن القرية التي انحدر منها فيها ثلاث عائلات تحمل نفس اللقب العائلي.