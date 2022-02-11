راغب علامة عن هيفاء وهبي: 'فنانة استعراضية وليست مطربة' (فيديو)

وأضاف علامة خلال مقابلة مع برنامج "حبر سري, أن "هيفاء فنانة استعراضية وهي ست من أجمل الستات اللي شوفتهم في حياتي وعندها كاريزما لكنها ليست مطربة، هي استعراضية، ولها في أغاني الدلع، وهي لا تستطيع الظهور على المسرح في حفل لايف للغناء أمام الجمهور".

وتابع أن هيفاء وهبي جيدة في التمثيل وأفضل لها أن تكون ممثلة عن مغنية، مضيفا: "هيفاء في التمثيل حلوة، وبتعرف تتعامل مع الكاميرا وشاطرة".

ونفى الفنان راغب علامة، توقيع عقد للتمثيل في عمل فني خلال رمضان المقبل، قائلا: "لم أوقع شيئا للتمثيل في رمضان وغير مقتنع بالتمثيل ومقتنع بالموهبة مش الشهرة، والتمثيل هيأخذ مني أكثر مما يعطيني والتمثيل شغلة عظيمة وصعبة، وبتعذب من صعوبة التمثيل أمام الكاميرا وأنا بصور كليب".