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انت الان تتابع خبر على خطى والده.. رونالدو جونيور يتعاقد مع الشياطين الحمر والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - رياضة
2022-02-10 | 22:29
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تعاقد نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، اليوم الخميس، مع كريستيانو رونالدو جونيور البالغ 11 عاما مع ، بعد إبرام صفقة احترافية مع أكاديمية "الشياطين الحمر".
ويأتي التوقيع الرسمي اليوم بعد أشهر من لعب كريستيانو جونيور لأكاديمية النادي، وهي الخطوة التي حدثت بعد عودة رونالدو إلى "أولد ترافورد" في فترة الانتقالات الصيفية الماضية.
واختار نجل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو القميص رقم 7 الذي يميز والده في ملاعب الساحرة المستديرة.
يذكر أن نجل رونالدو سبق ولعب في أكاديمية يوفنتوس، في الفترة التي تواجد فيها والده رفقة "السيدة العجوز".
واختار نجل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو القميص رقم 7 الذي يميز والده في ملاعب الساحرة المستديرة.
يذكر أن نجل رونالدو سبق ولعب في أكاديمية يوفنتوس، في الفترة التي تواجد فيها والده رفقة "السيدة العجوز".
المحرر: سعد أحمد
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