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على خطى والده.. رونالدو جونيور يتعاقد مع الشياطين الحمر

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بغداد - ياسين صفوان -

2022-02-10 | 22:29

على خطى والده.. رونالدو جونيور يتعاقد مع الشياطين الحمر

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تعاقد نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، اليوم الخميس، مع جونيور البالغ 11 عاما مع ، بعد إبرام صفقة احترافية مع أكاديمية "الشياطين الحمر".
ويأتي التوقيع الرسمي اليوم بعد أشهر من لعب كريستيانو جونيور لأكاديمية النادي، وهي الخطوة التي حدثت بعد عودة رونالدو إلى "أولد ترافورد" في فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

واختار نجل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو القميص رقم 7 الذي يميز والده في ملاعب الساحرة المستديرة.


يذكر أن نجل رونالدو سبق ولعب في أكاديمية يوفنتوس، في الفترة التي تواجد فيها والده رفقة "السيدة العجوز".
سعد أحمد المحرر: سعد أحمد
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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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