العمليات المشتركة تعيد انتشار قواتها في ثلاث قيادات

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، ان " قيادة العمليات المشتركة ستقوم من خلال قيادات (بغداد،سومر،ميسان) باعادة انفتاح (توزيع وانتشار) القطعات فجر يوم ١٢/٢/٢٠٢٢ ضمن قواطع حدود مسؤولية القيادات انفا ".واضاف ان "العملية تاتي لمنع حالات انتشار السلاح المنفلت وتهريب المخدرات وتطبيق النظام وحماية البنى التحتية لتامين الوضع الامني ضمن قاطعي عمليات سومر وميسان".

بغداد - ياسين صفوان - افاد مصدر امني، اليوم الخميس، ان قيادة العمليات المشتركة ستقوم باعادة انفتاح "توزيع وانتشار" القطعات في قيادات (بغداد،سومر،ميسان).

محمد يوسف

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