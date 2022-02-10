مقتل شخص واصابة اثنين اخرين بنزاع عشائري في البصرة

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، انه "قتل شخص واصيب اثنين اخرين نتيجة مشاجرة عشائرية بين افراد عشيرة واحدة ضمن ناحية الامام في القرنة بمحافظة البصرة ".

واضاف ان "المشاجرة تطورت الى إستخدام الاسلحة الخفيفة والمتوسطة دون معرفة مزيد من التفاصيل حول الحادث".

