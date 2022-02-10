انت الان تتابع خبر مقتل شخص واصابة اثنين اخرين بنزاع عشائري في البصرة والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - افاد مصدر امني، اليوم الخميس، بمقتل شخص واصابة ٢ اخرين نتيجة مشاجرة عشائرية في قضاء القرنة بمحافظة البصرة.
وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، انه "قتل شخص واصيب اثنين اخرين نتيجة مشاجرة عشائرية بين افراد عشيرة واحدة ضمن ناحية الامام في القرنة بمحافظة البصرة ".
واضاف ان "المشاجرة تطورت الى إستخدام الاسلحة الخفيفة والمتوسطة دون معرفة مزيد من التفاصيل حول الحادث".
واضاف ان "المشاجرة تطورت الى إستخدام الاسلحة الخفيفة والمتوسطة دون معرفة مزيد من التفاصيل حول الحادث".