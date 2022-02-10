شرطة ميسان تجري تغييرات في قياداتها

وقالت المديرية في بيان ورد لـ الخليج 365، انه "تنفيذا لامر القائد العام رئيس الوزراء ووزير الداخلية بدراسة ملاحظات رئاسة محكمة استئناف ميسان الاتحادية حول مواضع الخلل وشبهات الفساد المؤشرة في مفاصل مديرية شرطة محافظة ميسان والاقسام ومراكز الشرطة والجهات التحقيقية التابعة لها ".واضافت انها "شرعت بدراسة تلك الملاحظات واجرت التدوير في مراكز القيادات المهمة في مقر القيادة واعداد جدول تنقلات واستبدال مواقع على ضوء نتائج دراسة تلك الملاحظات".

واشارت المديرية الى انها "عالجت شبهات الفساد ومواضع الخلل كما وان مديرية شرطة ميسان تعتبر نفسها جزءا من القضاء وهي طوع امره وتنفيذ قرارته بكل حيادية ومهنية وفقا لاحكام القانون".

