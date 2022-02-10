انت الان تتابع خبر أهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت يقتحمون مبنى قصر العدل (فيديو) والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - واعتصم أهالي الضحايا والجرحى في انفجار المرفأ يرافقهم عدد من الناشطين أمام مبنى قصر العدل في بيروت ورفعوا الأعلام اللبنانية وصور الضحايا .

وأقفل الأهالي مداخل قصر العدل ثم أقدموا على اقتحامه للمطالبة بالإسراع بالبت بطلبات الرد المقدمة بحق قاضي التحقيق العدلي طارق البيطار، والتي أدت إلى كف يده منذ حوالي شهرين .



وطالب الأهالي بـ”دعم العدالة والإسراع ببت طلبات الرد التي تعرقل مسار التحقيق ومسار العدالة، ودعم قاضي التحقيق العدلي طارق البيطار لاستئناف عمله وتحقيقاته”.

وأعلن الأهالي عدم خروجهم من مبنى قصر العدل قبل حضور القاضية رولا نصري إلى قصر العدل للبت بطلبات الرد المقدمة بحق القاضي البيطار.

يذكر أن انفجاراً هز مرفأ بيروت في الرابع آب/أغسطس عام 2020 وأسفر عن تضرر عدد من شوارع العاصمة ومقتل أكثر من 200 شخص وجرح أكثر من ستة آلاف، وترك 300 ألف شخص بلا مأوى، في حين لم يعرف حتى الآن كيفية حصول الانفجار أو المسؤولين عن حصوله.

وكان القاضي البيطار قد أصدر في تشرين الأول/أكتوبر الماضي مذكرة توقيف غيابية بحق الوزير السابق النائب علي حسن خليل، في قضية انفجار مرفأ بيروت ، كما أصدر مذكرة استدعاء بحق رئيس الحكومة السابق حسان دياب ووزراء ونواب وعسكريين وأمنيين بجريمة المرفأ.

وواجه القاضي البيطار طلبات الرد من غالبية المدعى عليهم، ولا تزال طلبات الرد تلاحق المحقق العدلي وتمنعه من متابعه عمله في التحقيق إلى حين البت بها من قبل القضاء.

