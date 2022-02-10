انت الان تتابع خبر نزاع عشائري يتسبب بإصابة شخصين في ميسان وقوة أمنية تتدخل والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - أفاد مصدر أمني، اليوم الخميس، بإصابة شخصين اثنين إثر نزاع عشائري، في قضاء الكحلاء، بمحافظة ميسان.
وقال المصدر لـ الخليج 365، إن "نزاعا عشائريا اندلع بين عشيرتين ضمن قضاء الكحلاء في محافظة ميسان، أسفر عن تسجيل إصابتين كحصيلة اولية".
وتشهد محافظة ميسان في الفترة الأخيرة توترا أمنيا، كما أنها شهدت مؤخرا اغتيال قاض وضابط في الشرطة.
وأضاف المصدر أن "قوة أمنية تدخلت لفض النزاع".
وتشهد محافظة ميسان في الفترة الأخيرة توترا أمنيا، كما أنها شهدت مؤخرا اغتيال قاض وضابط في الشرطة.