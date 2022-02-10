نزاع عشائري يتسبب بإصابة شخصين في ميسان وقوة أمنية تتدخل

وقال المصدر لـ الخليج 365، إن "نزاعا عشائريا اندلع بين عشيرتين ضمن قضاء الكحلاء في محافظة ميسان، أسفر عن تسجيل إصابتين كحصيلة اولية".

وأضاف المصدر أن "قوة أمنية تدخلت لفض النزاع".

وتشهد محافظة ميسان في الفترة الأخيرة توترا أمنيا، كما أنها شهدت مؤخرا اغتيال قاض وضابط في الشرطة.

