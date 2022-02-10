لأول مرة.. إصابات كورونا اليومية تقترب من الـ200 ألف في روسيا

وأعلنت غرفة العمليات الخاصة بمكافحة تفشي الفيروس التاجي في روسيا اليوم الخميس عن رصدها خلال الساعات الـ24 الماضية 197076 إصابة جديدة بالعدوى (مقابل 183103 إصابات في اليوم السابق)، ما يمثل ثاني قفزة غير مسبوقة في الحصيلة على التوالي.ويعود 22747 من الإصابات الجديدة إلى العاصمة موسكو، وتخلفها ثاني أكبر مدن البلاد سان بطرسبورغ (21644 حالة) ومقاطعة موسكو (7611 حالة).

وارتفعت حصيلة ضحايا مرض "كوفيد-19" الذي يسببه كورونا خلال آخر 24 ساعة في روسيا بواقع 701 حالة وفاة (مقابل 669 وفاة أمس)، بينما تماثل 106092 مريضا للشفاء.

وسجلت في البلاد إجمالا منذ بداية الجائحة 13 مليونا و527845 إصابة مؤكدة بكورونا، منها 338091 حالة وفاة و10 مليونا و909397 حالة شفاء.



وتلقى أكثر من 84.9 مليون شخص في روسيا حتى اليوم الجرعة الأولى من اللقاح ضد كورونا، واستكمل أكثر من 80.4 مليون منهم تطعيمهم بالجرعة الثانية، ويقدر مستوى المناعة الجماعية في البلاد بـ64.1%.

وتعد هذه الزيادة الملموسة في مؤشر الإصابات الجديدة بكورونا في روسيا خلال الفترة الأخيرة مرتبطة بتفشي متحور "أوميكرون" سريع العدوى من الفيروس التاجي، الذي يعد أقل خطورة من السلالات الأخرى.

