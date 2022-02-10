انت الان تتابع خبر الصدر يجدد الاصرار على حكومة الاغلبية الوطنية‎‎ والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - لا بوادر للانفراج فالحكومة المقبلة اغلبية وطنية لا شرقية لا غربية هذا ما كتبه زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر بعد لقائه قائد فيلق القدس الايراني اسماعيل قاأني الذي يحاول تقريب وجهات النظر بين قوى الاطار والتيارمن جديد زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر يلوح بقصاصة ورقية عنوانها لا شرقية لا غربية حكومة اغلبية وطنية تغريدة جاءت بعد ساعات قليلة من لقاء الصدر بقائد فيلق القدس في الحرس الثوري الايراني اسماعيل قااني في النجف الاشرف وتحديدا في الحنانة

وعلى الرغم من شح تفاصيل اللقاء الا انه وبقراءة سياسية لايقبل الكثير من التفسيرات حيث اكد متابعون ان اللقاء تناول مستجدات المشهد في مبادرة او وساطة من الجارة ايران لحلحلة الازمة مابين قوى البيت الشيعي وما بين قوسين الاطار والتيار لكن ما كتب على القصاصة الورقية بعد اللقاء لا يشير الى نجاح الوساطة او بوادر انفراج، فالحكومة وبحسب تغريدة الصدر غير قابلة للتوافقات وذاهبة باتجاه الاغلبية الوطنية ما يضع قوى الاطار امام خيارين لا ثالث لهما اما اللحاق بركب الاغلبية بأستثناء بعض الشخصيات او الزعامات او البقاء في دائرة الاطار المتماسك بجبهة تعمل على معارضة العملية السياسية المقبلة من خلال المتابعة والتشخيص.