ميسان.. حقيقة مقتل شخص مجهول الهوية على الطريق الحولي

بغداد - ياسين صفوان - نفت مديرية شرطة محافظة ميسان، اليوم الخميس، ما تناقلته بعض مواقع التواصل الاجتماعي عن مقتل شخص مجهول الهوية على الطريق الحولي.

وقالت المديرية في بيان ورد للسومرية نيوز، أنه لا صحة لخبر متداول مفادة (مقتل شخص مجهول الهوية على الطريق الحولي) وأن الجهات المختصة ستتخذ الاجراءات القانونية بحق كل من روج ونشر هكذا أنباء بعيدة كل البعد عن العمل الإعلامي الوطني".

ودعت "جميع المدونين ومواقع التواصل الاجتماعي الى ضرورة توخي الدقة في نقل المعلومات وعدم تداول اي معلومات لم تصدر عن الجهات الأمنية المختصة او تنشر عبر المواقع الرسمية".