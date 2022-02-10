موجود في معجون الأسنان... أضرار كبيرة لـ'الفلورايد'!

وبحسب موقع "ميديكال نيوز توداي"، ممكن أن تؤدي هذه المادّة إلى تسمم الأسنان بالفلور وهو الأمر الذي يتّضح في تغير لون مينا الأسنان!

وعادةً ما يظهر هذا اللون على شكل بقع بيضاء أو بنية في بعض الأحيان.