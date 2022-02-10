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انت الان تتابع خبر موجود في معجون الأسنان... أضرار كبيرة لـ'الفلورايد'! والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - لا شكّ أن للفلورايد الموجود في معجون الأسنان فوائد كبيرة خصوصًا في ما يخصّ مناعة الأسنان وحمايتها من التسوس. ولكن ما يجهله البعض هو مدى خطورة الآثار الجانبية للبعض منها.
وبحسب موقع "ميديكال نيوز توداي"، ممكن أن تؤدي هذه المادّة إلى تسمم الأسنان بالفلور وهو الأمر الذي يتّضح في تغير لون مينا الأسنان!
وعادةً ما يظهر هذا اللون على شكل بقع بيضاء أو بنية في بعض الأحيان.
أضرار أخرى وعديدة لهذه المادّة، أبرزها:
1- ضعف العظام وجعلها أكثر عرضة للكسور:
- الإصابة بالفلورة الهيكلية: عندما يتراكم الفلورايد في العظام
- تلف في الغدة جارة الدرقية الذي قد يؤدي إلى خلل في بعض الهرمونات التي تفرزها هذه الغدة، الذي قد يتسبب بدوره في تدني مستويات الكالسيوم في العظام ورفع مستويات الكالسيوم في الدم
الفلورايد قد يتسبب في البلوغ المبكر لدى الفتيات.
والبلوغ المبكر قد يؤدي بدوره للعديد من المشكلات والمضاعفات الصحية المتعلقة بالتطور الجسدي في مرحلة المراهقة مثل: قصر القامة، وزيادة فرص الإصابة بسرطان الثدي
3- مشاكل عصبية
1- ضعف العظام وجعلها أكثر عرضة للكسور:
- الإصابة بالفلورة الهيكلية: عندما يتراكم الفلورايد في العظام
- تلف في الغدة جارة الدرقية الذي قد يؤدي إلى خلل في بعض الهرمونات التي تفرزها هذه الغدة، الذي قد يتسبب بدوره في تدني مستويات الكالسيوم في العظام ورفع مستويات الكالسيوم في الدم
2- مشاكل متعلقة بالتطور الجنسي:
الفلورايد قد يتسبب في البلوغ المبكر لدى الفتيات.
والبلوغ المبكر قد يؤدي بدوره للعديد من المشكلات والمضاعفات الصحية المتعلقة بالتطور الجسدي في مرحلة المراهقة مثل: قصر القامة، وزيادة فرص الإصابة بسرطان الثدي
3- مشاكل عصبية
4- مشاكل جلدية، مثل حب الشباب
لا داعي للهلع من معجون الأسنان!
لا داعي للهلع، فإن فلورة الأسنان غالبًا ما تنشأ نتيجة التعرض المفرط للفلورايد من بعض مصادره الطبيعية، مثل: مياه الشرب التي يتم استخراجها من بعض الابار الأرضية. أمّا معاجين الأسنان وبعض المنتجات التي تحتوي على الفلورايد الصناعي فهي غالبًا تحتوي على نسب قليلة منه لا تكفي لإحداث هذه النوع من الضرر.
لا داعي للهلع، فإن فلورة الأسنان غالبًا ما تنشأ نتيجة التعرض المفرط للفلورايد من بعض مصادره الطبيعية، مثل: مياه الشرب التي يتم استخراجها من بعض الابار الأرضية. أمّا معاجين الأسنان وبعض المنتجات التي تحتوي على الفلورايد الصناعي فهي غالبًا تحتوي على نسب قليلة منه لا تكفي لإحداث هذه النوع من الضرر.
وإليك بعض النصائح العملية والبسيطة التي يمكنك اتّباعها:
- تجنب ابتلاع معجون الأسنان أو أي منتجات عناية فموية تحتوي على الفلورايد
- اعرف نسبة الفلورايد في ماء الشرب بمنطقة سكنك
- ضع معجون الأسنان بعيدًا عن متناول الأطفال دون عمر 6 - 7 سنوات
- تجنب ابتلاع معجون الأسنان أو أي منتجات عناية فموية تحتوي على الفلورايد
- اعرف نسبة الفلورايد في ماء الشرب بمنطقة سكنك
- ضع معجون الأسنان بعيدًا عن متناول الأطفال دون عمر 6 - 7 سنوات