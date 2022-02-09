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انت الان تتابع خبر عندما يصبح القرميد ملجأً للطيور... تجربة للتعميم! والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - خطوة صغيرة تدلّ على إنسانية كبيرة. البلاط المنتج في مقاطعة كوروم التركية أصبح موطنًا جديدًا للطيور!
وفي تصريحات صحافية، نوّه مدير هذه المنظّمة محمود تميل بنجاح بلاده للمرة الأولى في إنتاج هذه البلاطات، مشيرًا إلى أنه سبق وأنتجها مصمّم هولندي في بلاده.
ووضعت بلاطات "عش الطيور" أولاً على سطح متحف النصر التابع لمكتب فرع الحدائق الوطنية، على أن تراقب حركة الطيور فيها لفترة زمنية محدّدة.
هذا ووعد تميل بتنفيذ تطبيق أكثر حداثة وعملية لتقليد بناء بيوت الطيور حول منازل الثقافات العثمانية.
وجذبت هذه الخطوة مناصري البيئة في العالم، خصوصًا في العالم العربي.
فنشرت صفحة "الجنوبيون الخضر، الحراك الأخضر" هذه الصور معتبرة أنها تجربة يجب تعميمها لأنها تسهم في تعزيز النظام البيئي الحضري.
أمّا التعليقات، فانقسمت بين مؤيد لهذه التجربة باعتبارها إنسانية وحضرية ومعارضة لها لأسباب هندسية، وبيولوجية وأخرى متعلّقة بالنظافة!