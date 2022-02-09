عندما يصبح القرميد ملجأً للطيور... تجربة للتعميم!

في احتفال أقامته المديرية الإقليمية الخامسة لحماية الطبيعة والمتنزهات الوطنية، في أفيون قره حصار، لمناسبة اليوم العالمي للحيوان، خطفت بلاطات " عش الطيور" أنظار المشاركين.

وفي تصريحات صحافية، نوّه مدير هذه المنظّمة محمود تميل بنجاح بلاده للمرة الأولى في إنتاج هذه البلاطات، مشيرًا إلى أنه سبق وأنتجها مصمّم هولندي في بلاده.



ولفت إلى أنه تم إنتاج البلاطات لأغراض تجريبية بتكلفة منخفضة تبلغ 18 ليرة.