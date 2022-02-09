كيف تختارين درجة الروج الأحمر الأنسب لك في يوم الحب؟

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بغداد - ياسين صفوان - ألوان الروج المناسب ليوم الحب بحسب درجة بشرتك

إليك ما هي درجة الروج المناسب لك بحسب لون بشرتك:

البشرة الداكنة: عند إختيار ألوان الروج المناسب ليوم الحب، ننصحك بالدرجات الداكنة من اللون الأحمر بنغمات زرقاء مثل، اللون التوتي.



: تعتبر النغمات الصفراء أو البرتقالية أساسية في ألوان الروج المناسب ليوم الحب مع البشرة الزيتونية، إذ تجعل وجهك يبدو مشرقًا.

البشرة المتوسطة: يمكنك إعتماد درجات مختلفة من ألوان الروج المناسب ليوم الحب، من الفاتحة الى الداكنة بحسب ملابسك ومكياجك. لكن إحرصي أن تبتعدي عن الدرجات المرجانية التي ستجعل وجهك يبدو شاحبًا.

البشرة الفاتحة: لا تناسب الدرجات الداكنة البشرة الفاتحة، بل تحتاج إلى المزيد من الإشراق بنغمات باردة من ألوان الروج المناسب ليوم الحب.



أما ألوان الروج المناسب ليوم الحب باختلاف درجة بشرتك هو اللون الروبي ننصحك بتجربته لا سيما في سهرات الفالتاين.

نصائح لتطبيق ألوان الروج المناسب ليوم الحب

بعد إختيار ألوان الروج المناسب ليوم الحب، تابعي معنا أهم النصائح لتنسيق أحمر الشفاه مع مكياج العيون والملابس:

- إختاري ألوان الروج المناسب ليوم الحب 2022 بدرجته المات ما يقلل خطر تلطيخ الأسنان.

- إعتمدي بودرة الوجنتين الوردية مع أحمر الشفاه الأحمر.

- ننصحك بـ رسم العين بالآيلاينر الأسود المناسب لأحمر الشفاه الأحمر.

- إستخدمي قلم تحديد الشفاه باللون المطابق لأحمر الشفاه.

- لا تعتمدي المكياج السموكي مع أحمر الشفاه الأحمر إلا في السهرات.

- حاولي اختيار ملابس موحدة اللون لتسليط الضوء على جمال شفتيك.

- لاتنسي ترطيب الشفاه قبل تطبيق ألوان الروج المناسب ليوم الحب.

لا تترددي في تجربة ألوان الروج المناسب ليوم الحب، للحصول على مكياج مشرق وساحر في الفالنتاين.