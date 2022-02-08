بدء اجتماع رئاسة البرلمان مع النواب والكتل السياسية لتوزيع اللجان النيابية - عاجل

وقال مراسلنا ، إن"الزاملي ترأس اجتماعا لرؤساء الكتل النيابية للتباحث حول اختيار اعضاء اللجان النيابية".

وأضاف أن "رؤساء الكتل النيابية ستقدم اسماء النواب واختصاصهم الى هيئة الرئاسة لتوزيعهم على اللجان كلا حسب اختصاصه".



وأوضح الزاملي خلال الاجتماع أن "اللجان مهمة جدا، حيث يترأسها في البداية اكبر الاعضاء سنا وبعده يتم التصويت على الرئيس والنائب والمقرر"، لافتاً الى أنه "سيتم توزيع اعضاء مجلس النواب بحسب الاختصاص".

وأكد "سنعمل على حسم اللجان خلال فترة قصيرة لا تتجاوز الشهر".

