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المالكي يتحدث عن 'الجهة' التي تقف وراء جرائم الجنوب

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بغداد - ياسين صفوان - أكد زعيم ائتلاف دولة القانون، نوري المالكي، اليوم الثلاثاء، أن جرائم التصفية الجسدية التي تحدث جنوبي العراق تقف وراءها جهة معروفة من جميع الأطراف.
وقال المالكي في تغريدة عبر تويتر، إن "ما يحصل في جنوبي البلد هو مسلسل خطير من عمليات التصفية الجسدية لرجال الامن والقضاء والمواطنين عموما، تقوم به جهة تعرفها الاطراف جميعا، وصارت متمادية في استباحة الدماء وانتشار الجريمة".

وأضاف، "هذا يستلزم من كل الفعاليات الاجتماعية والعشائرية مؤازرة الاجهزة الامنية في محاربتها ومحاسبتها".
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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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