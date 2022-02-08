المالكي يتحدث عن 'الجهة' التي تقف وراء جرائم الجنوب

وقال المالكي في تغريدة عبر تويتر، إن "ما يحصل في جنوبي البلد هو مسلسل خطير من عمليات التصفية الجسدية لرجال الامن والقضاء والمواطنين عموما، تقوم به جهة تعرفها الاطراف جميعا، وصارت متمادية في استباحة الدماء وانتشار الجريمة".وأضاف، "هذا يستلزم من كل الفعاليات الاجتماعية والعشائرية مؤازرة الاجهزة الامنية في محاربتها ومحاسبتها".