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انت الان تتابع خبر المالكي يتحدث عن 'الجهة' التي تقف وراء جرائم الجنوب والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - أكد زعيم ائتلاف دولة القانون، نوري المالكي، اليوم الثلاثاء، أن جرائم التصفية الجسدية التي تحدث جنوبي العراق تقف وراءها جهة معروفة من جميع الأطراف.
وقال المالكي في تغريدة عبر تويتر، إن "ما يحصل في جنوبي البلد هو مسلسل خطير من عمليات التصفية الجسدية لرجال الامن والقضاء والمواطنين عموما، تقوم به جهة تعرفها الاطراف جميعا، وصارت متمادية في استباحة الدماء وانتشار الجريمة".
وأضاف، "هذا يستلزم من كل الفعاليات الاجتماعية والعشائرية مؤازرة الاجهزة الامنية في محاربتها ومحاسبتها".
وأضاف، "هذا يستلزم من كل الفعاليات الاجتماعية والعشائرية مؤازرة الاجهزة الامنية في محاربتها ومحاسبتها".