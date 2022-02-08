تسمية نائب تركماني بمنصب مقرر مجلس النواب

وقالت الكتلة النيابية التركمانية في بيان ورد لـ الخليج 365، إنها "تعلن للرأي العام العراقي والتركماني عن استحصال موافقة هيئة رئاسة مجلس النواب على تسمية النائب غريب عسكر التركماني بمنصب مقرر مجلس النواب العراقي".وأضافت الكتلة، "سنواصل المضي لضمان استحقاقات المكون التركماني".

وفي وقت سابق من اليوم، طالب المكون الديني الايزيدي، بمنح المقعد الشاغر لمقرر مجلس النواب إلى الايزيديين.

وقال ممثل المكون في مجلس النواب النائب محما خليل علي آغا، في بيان ورد لـ الخليج 365، "بما انه تم منح منصب مقرر مجلس النواب على اساس مكون ديني (الاخوة المسيحيين)، فنطالب بمنح المقعد الشاغر الاخر لمقرر مجلس النواب للمكون الديني الايزيدي".



وأضاف، ان "منح هذا المقعد الى المكون الديني الايزيدي، سيكون تضامنا مع مظلومية الايزيديين، ومنكوبيتهم وتكريما لضحاياهم".

وأمس الاثنين، أعلنت الدائرة الاعلامية لمجلس النواب في بيان مقتضب ورد للسومرية نيوز، ان "رئاسة البرلمان، قررت اختيار النائب بيدء خضر مقرراً لمجلس النواب".

وتعد بيدء خضر برلمانية مسيحية عن حركة بابليون.

