ميريام فارس ترد على منتقدي ملابسها (فيديو)

بغداد - ياسين صفوان - ردت الفنانة ميريام فارس على منتقدي اللوك الأمازيغي التي ظهرت به بأغنية "معليش" طالبة أن ينظر الجميع للجانب الايجابي من العمل.



وقالت ميريام في لقاء مع الاعلامي ايلي نخله ببرنامج" the insider بالعربي""أقول لكل من انتقد اللوك الأمازيغي ما تتتفلسفوا اردت من خلال التحدي الذي أطلقته أن اؤكد للجميع على انه بإمكان أي احد من خلال الاكسسوارات التي يمتلكها أن يقدم لوك امازيغي، بالتأكيد من الصعب على أي أحد أن يتقنه إلا اصحابه".