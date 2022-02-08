دول مجموعة السبع تبدي موقفاً من حل الرئيس التونسي لمجلس القضاء الأعلى

بغداد - ياسين صفوان - عبرت دول مجموعة السبع عن "قلقها البالغ" من إعلان الرئيس التونسي قيس سعيد هذا الأسبوع عن حل مجلس القضاء الأعلى في البلاد.

وصرحت دول مجموعة السبع أن قيام قضاء مستقل والفصل بين السلطات ضروريان لحسن سير منظومة ديمقراطية، حسب وكالة رويترز.

وأكدت الدول التي تشمل أكبر المانحين لتونس، وتسعى للمساعدة في تجاوز أزمتها المالية، أهمية القضاء واستقلاله في دولة مثل تونس.

وقال الرئيس التونسي، خلال لقائه برئيسة الحكومة التونسية، نجلاء بودن أمس الاثنين: "لن أتدخل في القضاء أبدا ولكن الواجب والمسؤولية التاريخية اقتضت وضع حد لهذه المهازل"، مضيا: "التطهير لا يمكن أن يتحقق إلا بقضاء عادل".

وأعلن الرئيس التونسي، قيس سعيد، الأحد الماضي، أنه قرر حل المجلس الأعلى للقضاء، معتبرا أن المجلس أصبح من الماضي.