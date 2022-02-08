الصحة العالمية: سلالة محددة من أوميكرون' تحكم العالم قريبا

وقالت صحيفة "جيروزاليم بوست" إن السلالة الفرعية عن أوميكرون "BA.2" أصبحت هي السلالة المنتشرة في العديد من البلدان، بما في ذلك الدنمارك والمملكة المتحدة والهند وجنوب إفريقيا.

ووفقا لتقرير صحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية، الصادر في 3 شباط، فإن السلالة الفرعية تحتوي على ما يصل إلى 27 طفرة غير موجودة في متحور Omicron الأصلي "BA.1".



وتقوم منظمة الصحة العالمية حاليا بالتحقيق في هذه السلالة باعتبارها "مثيرة للقلق"، كما هو الحال مع جميع سلالات أوميكرون الفرعية.

وفي هذا الصدد، ذكرت دوريت نيتسان، مديرة الطوارئ الإقليمية في منظمة الصحة العالمية، أن "المسار المتوقع هو أن BA.2 ستصبح السلالة الجديدة السائدة في العالم، حيث بمجرد أن تتجاوز عتبة معينة ستصبح مهيمنة، كما لاحظنا ذلك في الدنمارك والمملكة المتحدة".

ومع ذلك، قالت نيتسان "لا يبدو أن هناك خطر الإصابة مرة أخرى بالنسبة لأولئك الذين أصيبوا بمتحور أوميكرون الأصلي BA.1".



ومن حيث أوجه الاختلاف بين BA.1 وBA.2، أوضحت نيتسان أن "الاختلاف الأبرز حاليا هو قابلية انتقال السلالة الفرعية، إذ أنها تنتقل من شخص لآخر بشكل أسرع".