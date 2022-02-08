رئاسة البرلمان: مرحلة الإصلاح بدأت ولن تنتهي إلا بإزاحة الفاسدين من مفاصل الدولة

بغداد - ياسين صفوان - أكد النائب الأول لرئيس مجلس النواب حاكم الزاملي، اليوم الثلاثاء، ان الابتعاد عن التأثيرات الخارجية والحزبية والشخصية هو جوهر عمل الاجهزة الرقابية، فيما بين ان مرحلة الإصلاح "بدأت" ولن تنتهي إلا بإزاحة الفاسدين من مفاصل الدولة.

وقال المكتب الإعلامي للزاملي في بيان ورد للسومرية نيوز، ان " الاخير استقبل بمكتبه اليوم الثلاثاء 8- شباط 2022, رئيس ديوان الرقابة المالية الإتحادي رافل ياسين خضير".

وبحسب البيان، ذكر الزاملي خلال اللقاء, ان "هيأة رئاسة مجلس النواب وكذلك اللجان النيابية المزمع تشكيلها بعد فترة، ستراقب وبدقة كل التقارير الصادرة عن ديوان الرقابة", مطالباً بـ"ضرورة مضاعفة الجهود والتنسيق بين مجلس النواب والجهات الرقابية للتدقيق في عمل مؤسسات الدولة والكشف عن مواطن الفساد والخلل فيها"، فيما دعا إلى استمرار وفاعلية ديوان الرقابة في كشف ملفات الفساد الإداري والمالي، والحفاظ على المال العام", واعداً بإجراء زيارة لمقر الديوان".

واكد عضو هيأة الرئاسة على "دور الديوان في الجانب الرقابي بشكل يعكس عراقة هذه المؤسسة ورصانة تقاريرها وكفاءة موظفيها ، لافتاً إلى ان "عمل ديوان الرقابة المالية يجب ان يعتمد على الإستقلالية التامة، بعيداً عن التأثيرات الخارجية والشخصية والحزبية"، مشدداً على ان "مرحلة الإصلاح " بدأت " ولن تنتهي إلا بإزاحة الفاسدين من مفاصل الدولة"، مبدياً كافة التسهيلات اللازمة لعمل ديوان الرقابة المالية بما يُمكنها القيام بعملها بكل حيادية ومهنية وشجاعة".