القبض على متهم ينتحل صفة ضابط برتبة عميد في بغداد – عاجل

بغداد - ياسين صفوان - أعلنت مديرية مكافحة إجرام بغداد، اليوم الثلاثاء، القبض على متهم ينتحل صفة ضابط برتبة عميد في العاصمة.

وقالت الوزارة في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "مفارز مديرية مكافحة إجرام بغداد/ مكتب إجرام البياع تمكنت من إلقاء القبض على متهم ينتحل صفة ضابط برتبة عميد في وزارة الداخلية خلال الممارسات الأمنية التي تم تنفيذها من قبل المفارز ضمن قاطع المسؤولية، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه وتوقيفه وفق أحكام المادة ٢٩٨، ٢٨٩ من قانون العقوبات".

وبحسب البيان، ألقت مفارز مديرية مكافحة إجرام بغداد، القبض على عدد من المتهمين لقيامهم بسرقة مبالغ مالية، ومنازل سكنية، ودراجات نارية، ودراجات التك تك، ومطلوبين آخرين بقضايا جنائية مختلفة، فضلا عن ضبط ثلاث عجلات، والقبض على حائزيها لوجود إشارة ضبط في قاعدة البيانات ضمن مكاتبها في جانبي الكرخ والرصافة، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم وتقديمهم إلى القضاء لينالوا جزاءهم العادل".