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وزير الداخلية يصادق على موازنة صندوق الضمان الصحي

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بغداد - ياسين صفوان - نسعى في وزارة الداخلية الى تقديم أفضل الخدمات للضباط، والمنتسبين، والموظفين من بينها الخدمات الطبية، فهم يؤدون واجبات تستحق التقدير والثناء، ومن أجل إعطاء الحقوق لمستحقيها صادقنا على موازنة صندوق الضمان الصحي، ووجهنا بالمباشرة بترويج المعاملات للعمليات التي تم إجرائها، واستقبال المراجعين بالمراكز الطبية في العاصمة بغداد والمحافظات اعتباراً من يوم الأربعاء الموافق ٩ - ٢- ٢٠٢٢.
نسأل الله أن يمن على الجميع بالصحة والسلامة.
عثمان الغانمي
وزير الداخلية
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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