انت الان تتابع خبر وزير الداخلية يصادق على موازنة صندوق الضمان الصحي والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - نسعى في وزارة الداخلية الى تقديم أفضل الخدمات للضباط، والمنتسبين، والموظفين من بينها الخدمات الطبية، فهم يؤدون واجبات تستحق التقدير والثناء، ومن أجل إعطاء الحقوق لمستحقيها صادقنا على موازنة صندوق الضمان الصحي، ووجهنا بالمباشرة بترويج المعاملات للعمليات التي تم إجرائها، واستقبال المراجعين بالمراكز الطبية في العاصمة بغداد والمحافظات اعتباراً من يوم الأربعاء الموافق ٩ - ٢- ٢٠٢٢.

نسأل الله أن يمن على الجميع بالصحة والسلامة.

عثمان الغانمي

وزير الداخلية