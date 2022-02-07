نائب يكشف عن مقترح برلماني يخص 'لجنة النزاهة'

بغداد - ياسين صفوان - كشف النائب المستقل هادي السلامي، اليوم الاثنين، عن مقترح لمنح لجنة النزاهة البرلمانية الى قوى المعارضة داخل قبة البرلمان.



وقال السلامي في حديث لـ الخليج 365، إن "هنالك مقترحاً تقدمت به هيئة رئاسة مجلس النواب بأن تسند لجنة النزاهة البرلمانية الى قوى المعارضة داخل قبة البرلمان"، مبينا انه "في جميع دول العالم تقوم المعارضة بممارسة دورها الرقابي على عمل واداء السلطة التنفيذية".



وأضاف أن "باقي اللجان البرلمانية فالحوارات مستمرة بين القوى السياسية لتوزيع اعضاء البرلمان عليها".

وحدد النائب الأول لرئيس مجلس النواب، حاكم الزاملي، يوم غد الثلاثاء، موعداً لعقد اجتماع مع رؤساء القوى السياسية للتشاور بشأن حسم تشكيل "اللجان النيابية".