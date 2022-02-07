'من أخ إلى أخوته'... هدية قيّمة من لاعب كرة قدم لعائلة ريان!

هذه الخطوة أعلن عنها حمدالله نفسه على حسابه عبر "انستغرام" إذ كتب:

"... قد قررت بإسمي واسم عائلتي وبإسم كل المغاربة والمسلمين أن أساعد وأدخل القليل من الفرحة على عائلة ريان، والديه وإخوته وأهديهم منزل مجهز بالكامل ونسأل الله أن يتقبل منا يجعلها في ميزان حسنات كل المسلمين".



وأكّد أن "هذه مساعدة من اخ الى إخوته والله ولي التوفيق".وختم قائلًا: "أرجو أيضا وهذه دعوة لكل من يستطيع مساعدتهم فليفعل ذلك من ممثلين ومغنيين ورياضيين ومسؤوليين ومشهورين جزاكم الله خير الجزاء و السلام عليكم ورحمة الله".