شرطة ميسان تبدأ بعمليات فرض القانون ونزع السلاح

بغداد - ياسين صفوان - أفاد مصدر أمني، الاثنين، بأن شرطة ميسان بدأت بعمليات فرض القانون ونزع السلاح في المحافظة.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية ينوز، إن "قائد شرطة ميسان برفقة امر لواء القوة الخاصة اعلنوا بدء عمليات فرض القانون ونزع السلاح في المحافظة".

ووصل وزير الداخلية عثمان الغانمي برفقة وفد أمني رفيع، أمس الاحد، الى ميسان للقوف على الاحداث الاخيرة في المحافظة.

وشهدت محافظة ميسان خلال الايام الماضية حدوث نزاع عشائري فضلاً عن مقتل ضابط وقاض بهجمات مسلحة.