السعودية.. هيئة الطيران المدني تحدد شروط السفر من وإلى المملكة

وقالت الهيئة على حسابها في تويتر إنه "يجب التأكد من أن المواطنين المغادرين إلى خارج المملكة قد تلقوا الجرعة التنشيطية من لقاح كورونا، ويستثنى من ذلك من هم أقل من 16 عامًا، أو الفئات المستثناة، وفق ما يظهر في تطبيق توكلنا".وأضافت انه "يجب حمل جميع القادمين إلى المملكة، بمن في ذلك المواطنون، شهادة سلبية لفحص "pcr" معتمدة خلال 48 ساعة، من موعد المغادرة إلى المملكة، ويستثنى من ذلك من هم أقل من 8 سنوات، مع مراعاة أنظمة دول القدوم المتعلقة بإجراءات تحليل الإصابة بالفيروس للأطفال".

واوضحت الهيئة انه "يسمح للمواطن الذي تظهر نتيجة فحص إصابته بفيروس كورونا بالقدوم إلى المملكة، بعد مضى 7 أيام من تاريخ أخذ العينة الإيجابية لمن يستكمل تلقى جرعات اللقاح المعتمدة بالمملكة، و10 أيام من تاريخ أخذ العينة الإيجابية لمن لم يستكمل تلقى الجرعات، دون الحاجة الى إعادة الفحص".



وأكدت على أنه "يبدأ العمل بالإجراءات من الواحدة صباح يوم الأربعاء 9 شباط الجاري".