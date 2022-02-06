الزاملي: حوادث الاغتيالات تتطلب وجود قيادات امنية شجاعة قادرة على فرض القانون

بغداد - ياسين صفوان - أكد النائب الأول لرئيس مجلس النواب, حاكم الزاملي، اليوم الاحد، ان حوادث الاغتيالات واستهداف "القضاة" تتطلب وجود قيادات امنية شجاعة قادرة على المحاسبة وفرض سلطة القانون.

وقال المكتب الإعلامي للزاملي في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "الاخي استقبل بمكتبه مستشار الامن القومي السيد قاسم الاعرجي، والوفد المرافق له".

وبحسب البيان، اكد الزاملي خلال اللقاء, على ضرورة التركيز على تأمين الحدود العراقية وبخاصة مع الجارة سوريا وزيادة الطلعات الجوية لضرب خلايا داعش وملاحقتهم والتفعيل اللازم للجهد الاستخباري والتنسيق مع جهاز المخابرات الوطني", مبينا ان "تأمين الحدود وضبط المنافذ سينعكس ايجابا على تعزيز الواقع الامني والحد من الارهاب والمخدرات وتهريب السلع غير القانونية وغيرها ".

وفيما يتعلق بالوضع الامني لبعض المحافظات واستهداف القضاة واستمرار موجة الاغتيالات، اوضح عضو هيأة الرئاسة ان "مثل هكذا احداث تتطلب وجود قيادات شجاعة قادرة على محاسبة المقصرين و فرض سلطة القانون، والتعامل مع الحوادث والجرائم بشكل قانوني والإسراع في محاسبة اي جهة تحاول زعزعة الامن المجتمعي وترويع العوائل الآمنة"، مطالبا "الحكومة والجهات المعنية بوجوب تعزيز امن الجهاز القضائي الذي يعد النواة الاساسية لحفظ القانون وحماية المدنيين".