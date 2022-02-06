رئيس الكتلة الصدرية يطالب بمحاسبة كل المقصرين بأحداث الاغتيالات

بغداد - ياسين صفوان - طالب رئيس الكتلة الصدرية حسن العذاري، اليوم الاحد، بمحاسبة كل المقصرين بأحداث الاغتيالات التي بدأت بالانتشار في البلد.

وقال العذاري في بيان ورد للسومرية نيوز، "بمزيد من الحزن والآسى تلقينا يوم امس نبأ استشهاد القاضي الشجاع المختص بقضايا المخدرات في محكمة تحقيق ميسان احمد فيصل الساعدي رحمه الله".

واضاف، "نحن اذ نقدم خالص التعازي لذويه ومحبيه وزملاء المهنة، ندعو القيادات والجهات المعنية بتوفير كامل الحماية الفعالة للسادة القضاة والقانونين وتهيئة بيئة آمنة مؤمنة لهم، والاسراع بمحاسبة كل المقصرين بأحداث الاغتيالات التي بدأت بالانتشار في البلد".

وتابع، ان "اغتيال عنصر قانوني مختص بمكافحة المخدرات في منطقة تعد امنة انما هو مؤشر خطير يجب ان تقف عنده الحكومة وتضع كافة امكانياتها للتحشيد الامني بالقبض على الجناة وبأقصى سرعة ممكنة".