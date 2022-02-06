انت الان تتابع خبر قبل نهائي مصر والسنغال.. تعرف على سجل الفائزين بكأس أمم إفريقيا والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وتقام المباراة في تمام الساعة التاسعة مساء اليوم الأحد بتوقيت القاهرة العاشرة مساءً بتوقيت العراق وتذاع المباراة عبر قناة "بي إن سبورتس" ماكس 1 بصوت المعلق علي محمد علي.

والمفارقة أن نهائي اليوم، سيجمع منتخب مصر، الذي هيمن على البطولة بفوزه بها سبع مرات، أعوام 1957، 1959، 1986، 1998، 2006، 2008، و2010، والسنغال التي لم تحصد قط اللقب، رغم إنجاب الكرة السنغالية عدة نجوم سطعوا قاريا وعالميا، ويبقى آخرهم ساديو ماني، الذي سيقود "أسود التيرانغا" في مواجهة "الفراعنة" الليلة.

ونستعرض في هذا الرصد، سجل الفائزين بكأس أمم إفريقيا منذ إطلاق المسابقة لأول مرة في عام 1957:

1 مصر - سبعة ألقاب.

2 الكاميرون – خمسة ألقاب.

3 غانا – أربعة ألقاب.

4 نيجيريا – ثلاثة ألقاب.

5 كوت ديفوار - لقبان.

6 الجزائر - لقبان.

7 الكونغو الديمقراطية - لقبان.

8 زامبيا - لقب واحد.

9 تونس - لقب واحد.

10 السودان - لقب واحد.

11 إثيوبيا - لقب واحد.

12 المغرب - لقب واحد.

13جنوب إفريقيا - لقب واحد.

14 الكونغو برازافيل - لقب واحد.

