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فضيحة.. ضبط كاميرات تجسس داخل حمامات إحدى السفارات

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بغداد - ياسين صفوان - تم العثور على كاميرات تجسس داخل حمامات نسائية في السفارة الأسترالية بالعاصمة التايلندية بانكوك.
وقال مسؤول في كانبيرا، السبت، إنه تم اتهام موظف سابق في السفارة الأسترالية، بعد العثور على عدة كاميرات تجسس في حمامات نساء البعثة.

وأكدت وزارة الشؤون الخارجية الأسترالية، على أن الشرطة الملكية التايلاندية ألقت القبض على موظف محلي سابق الشهر الماضي.


وأوضح متحدث باسم الوزارة أن "رفاهية وخصوصية جميع الموظفين تظل أولوية بالنسبة للوزارة ونواصل تقديم الدعم المناسب".
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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