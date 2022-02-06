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اعتقال أربعة 'إرهابيين' في نينوى

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بغداد - ياسين صفوان - أعلنت مديرية الاستخبارات، الأحد، عن اعتقال أربعة "إرهابيين" في محافظة نينوى.

وقالت الاستخبارات في بيان، "وردت معلومات إستخبارية دقيقة تفيد بوجود 4 إرهابيين في القرى التابعة إلى ناحية ربيعة ضمن قاطع مسؤولية وهم من المطلوبين وفق أحكام المادة 4/ إرهاب".

 

وأضافت أنه "على الفور تم تشكيل فريق عمل مشترك وبالتنسيق مع مكتب الأمن الوطني/ربيعة على أثر ذلك باشرت قوة مشتركة بمداهمة مناطق تواجدهم ضمن القرى التابعة للناحية وتم القبض على الإرهابيين".

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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