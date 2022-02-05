بغداد.. مشاجرة بين شخصين أحدهما منتسب في الداخلية

بغداد - ياسين صفوان - أفاد مصدر أمني، اليوم السبت، بحدوث مشاجرة بين منتسب في وزارة الداخلية وشخص آخر، في منطقة الكرادة وسط بغداد.

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "حادث مشاجرة وقع بين شخصين الأول منتسب في وزارة الداخلية تحديداً بمديرية شرطة محافطة ذي قار، والثاني مجهول، وذلك في منطقة الكرادة قرب محطة وقود موسى بن نصير".



وأضاف، أن "الشخص المجهول قام بإصابة المنتسب في رأسه بواسطة بطل زجاجي، وفر إلى جهة مجهولة"، مشيراً إلى نقل المصاب الى مستشفى الشيخ زايد لتلقي العلاج".

