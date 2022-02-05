علاوي: العراق يمر بمنعطف خطير.. فرصة أخيرة

وقال علاوي في بيان ورد لـ الخليج 365، إن "التزام التهدئة والابتعاد عن التصريحات الاعلامية التي تُربك الاوضاع وتزيدها تعقيدًا أمر ضروري، مضيفاً ان العراق يمر بمنعطفٍ خطير للغاية يوشك ان يدخله في فراغ دستوري بعد دعوات المقاطعة والخلاف حول الاسماء والمناصب".‏‎وجدد علاوي، الدعوة "للجلوس حول طاولة حوارٍ وطنية سريعاً جداً وبعيدًا عن منطق الرفض والفرض"، مؤكداً "لربما تكون فرصة اخيرة لعبور هذه الازمة".

‏‎ودعا زعيم ائتلاف الوطنية، القادة الى "تحمل مسؤولياتهم بهذا الصدد وتدارك الامور قبل الوصول الى مرحلة اللاعودة، حيث الجميع فيها خاسر".