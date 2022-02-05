إيران تستنكر الأعمال المزعزعة لاستقرار العراق وأمنه

وقال مكتب الكاظمي في بيان ورد لـ الخليج 365، إن الأخير "بحث في اتصال هاتفي مع الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، العلاقات الثنائية بين البلدين، بالإضافة إلى التأكيد على توسيع التعاون والتنسيق بين البلدين في مختلف المجالات، وعلى الصعد كافة".وأكد الكاظمي، خلال الاتصال، أن "العلاقات بين العراق والجمهورية الإسلامية الإيرانية متميزة، وقالافتاً إلى أن العراق يطمح إلى توسعة هذه العلاقات، مشيراً إلى أهمية المبادرات الإقليمية الرامية إلى تقريب وجهات النظر".

وأشاد الرئيس الإيراني، "بجهود العراق في تقريب وجهات النظر وتدعيم أمن المنطقة واستقرارها"، مجدداً استنكاره لأي عمل يصدر من أي طرف بهدف زعزعة استقرار العراق وأمنه، والتأثير على مكانتيه الإقليمية والدولية.

