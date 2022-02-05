برلماني: الدستور العراقي حمال أوجه.. هذا الأمر الأخطر

وقال البولاني في تغريدة عبر تويتر، إن "الدستور العراقي حمال أوجه، وكثير من بنوده تحتاج الى تعديل، هذه مسؤولية تتجاهلها القوى السياسية، وهذا سبب الفراغ الدستوري الذي بات عقبة تواجه تداول السلطة".

وأضاف، "الاخطر هو غياب الاتفاق السياسي على تشكيل الحكومة المقبلة".

