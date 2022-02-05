انت الان تتابع خبر برلماني: الدستور العراقي حمال أوجه.. هذا الأمر الأخطر والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - أكد عضو مجلس النواب، جواد البولاني، اليوم السبت، أن القوى السياسية تتجاهل تعديل بنود الدستور، فيما أشار إلى أن الأمر الأخطر هو غياب الاتفاق السياسي على تشكيل الحكومة المقبلة.
وقال البولاني في تغريدة عبر تويتر، إن "الدستور العراقي حمال أوجه، وكثير من بنوده تحتاج الى تعديل، هذه مسؤولية تتجاهلها القوى السياسية، وهذا سبب الفراغ الدستوري الذي بات عقبة تواجه تداول السلطة".
وأضاف، "الاخطر هو غياب الاتفاق السياسي على تشكيل الحكومة المقبلة".
وأضاف، "الاخطر هو غياب الاتفاق السياسي على تشكيل الحكومة المقبلة".