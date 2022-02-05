القبض على 'مزور' سند عقاري بقيمة 360 ألف دولار في بغداد

بغداد - ياسين صفوان - أعلنت مديرية مكافحة الإجرام، اليوم السبت، القبض على متهم لقيامه تزوير سند عقاري بقيمة ٣٦٠ ألف دولار في العاصمة بغداد.

وذكرت المديرية في بيان ورد لـ الخليج 365، أن "مفارز مديرية مكافحة إجرام بغداد / مكتب مكافحة إجرام الكاظمية تمكنت من إلقاء القبض على متهم لقيامه تزوير سند عقاري بقيمة (٣٦٠) ألف دولار وبيعه لأحد المواطنين ضمن منطقة الكاظمية شمال بغداد، ليتم تدوين أقواله بالاعتراف ابتدائيا وصدقت قضائيا وقرر قاضي التحقيق توقيفه وفق أحكام المادة ٢٩٢ من قانون العقوبات لينال جزاءه العادل".



من جانب آخر، "نفذت مفارز مديرية مكافحة إجرام بغداد أوامر إلقاء القبض بحق عدد من المتهمين بقضايا السرقة ومطلوبين آخرين بقضايا جنائية مختلفة خلال حصيلة ممارساتها الأمنية خلال (٢٤) ساعة الماضية ضمن مكاتب مكافحة إجرام بغداد في جانبي الكرخ والرصافة، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم وتقديمهم إلى القضاء لينالوا جزاءهم العادل".