فريق اوروبي يزور مدينة 'اشور' الاثرية ويقدمون مقترحا (صور)

بغداد - ياسين صفوان - أعلن مدير عام التحريات والتنقيبات علي شلغم، عن قيام فريق من جامعة "بولونيا" الايطالية برئاسة البروفيسور "نيكولا ماركيتي" بزيارة الى مدينة آشور الاثرية.

وقال شلغم في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "الفريق الايطالي قام بعمل المسوحات اللازمة من أجل إعداد خارطة ثلاثية الابعاد للمدينة".

وقد رافق الوفد "رياض حاتم "مدير قسم التحسس النائي في الهيئة العامة للآثار والتراث وأثناء تجوال ماركيتي في مدينة آشور التأريخية وإطلاعه على واقع المعالم الشاخصة ومدى تأثير عوامل الطبيعة على حالة الصيانة الراهنة لتلك المعالم أثنى على جهود أدارة الموقع في اعمال التنظيف والصيانة التي جرت نهاية العام الماضي في المقبرة الملكية والقصر الفرثي وقصر فالتر اندرية الا ان تلك الأعمال غير كافية لأن جميع معالم المدينة التي تم اكتشافها سواءً عن طريق بعثات التنقيب العراقية او الأجنبية جميعها بحاجة الى صيانة وحماية منهجية وعاجلة بسبب تداعي جدرانها .

وأشار الى ان "الخبير الايطالي "اقترح ان يتم انشاء مركز سياحي على أنقاض قصر فرحان باشا الذي دمرته العصابات الارهابية "داعش" إبان احتلالها للمنطقة وأن تتم إعادة تأهيل قصر فالتر أندريه ليكون مقراً بحثياً لفرق العمل التي قد تعمل في الموقع مستقبلاْ".

واضاف ان الخبير الايطالي ماركيتي "اقترح ان تكون الخارطة ثلاثية الابعاد كي تكون اداة اساسية لتخطيط انشطة الحفظ لكل معالم المدينة".

واكد ان الفريق قام بزيارة بعد انتهاء مهمتة في مدينة آشور لمدينتي سور الحويش و تلول العقر ( كار توكلتي نينورتا ) الآشوريتين.