اول تعليق من الكتلة الصدرية بعد قرار مقاطعتهم لجلسة تنصيب رئيس الجمهورية

وقال العذاري في تغريدة عبر تويتر تابعتها الخليج 365، "حكومة وطنية أغلبية إصلاحية".

وكانت الكتلة الصدرية قد أعلنت اليوم السبت، مقاطعة جلسة يوم الاثنين المقبل المخصصة لانتخاب رئيس الجمهورية.

وقال رئيس الكتلة الصدرية في مجلس النواب النائب حسن العذاري في مؤتمر صحفي إنه "بأمر زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر تقرر مقاطعة جلسة يوم الاثنين المقبل المخصصة لانتخاب رئيس الجمهورية ويتستثنى من ذلك النائب الأول لرئيس البرلمان".



وأشار العذاري الى أنه "تقرر أيضاً تجميد المفاوضات مع الكتل السياسية بشأن تشكيل الحكومة".