انت الان تتابع خبر زيدان: العراق تجاوز واحدة من أخطر التحديات بتكاتف شعبه والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - أكد رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان، اليوم السبت، أن العراق تجاوز واحدة من أخطر التحديات بتكاتف شعبه.