انت الان تتابع خبر زيدان: العراق تجاوز واحدة من أخطر التحديات بتكاتف شعبه والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - أكد رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان، اليوم السبت، أن العراق تجاوز واحدة من أخطر التحديات بتكاتف شعبه.
وقال زيدان في كلمة له بمناسبة يوم تأبين الشهيد العراقي الذي يقيمه سنويا تيار الحكمة في بغداد، إن "العالم يشهد تحديات كبيرة"، مبينا ان "العراقيين قدموا دروساً حية قي التعاون ووقوفهم صفاً واحداً ضد الإرهاب".
وأشار إلى أن العراقيين يتطلعون لمرحلة الإصلاح والإعمار".
وأشار إلى أن العراقيين يتطلعون لمرحلة الإصلاح والإعمار".