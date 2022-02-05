الحلبوسي يتحدث عن منهج إصلاحي جديد في العراق - عاجل

وقال الحلبوسي في كلمة له بمناسبة يوم تأبين الشهيد العراقي الذي يقيمه سنويا تيار الحكمة في بغداد، إن "الصراعات الجارية في بعض دول العالم وخاصة التي واجهت كارثة الارهاب كان سببه قيام مجموعات ضالة متطرفة".وأضاف، أن "العراقيين تغلبوا على تداعيات الحرب"، مؤكدا أن "العراق على أتم الاستعداد ليكون قبلة للتحاور وقطبا في قلب الرحى في توازنات المنطقة".

وأشار الحلبوسي إلى "أننا اليوم على أعتاب مرحلة جديدة منهجها الإصلاح"، لافتا إلى أن التوافقية ليست في مصلحة العراق ولا عودة للإخفاقات السابقة".

وتابع، "نسعى أن يكون هناك تداولاً للسلطة دون تهديد"، مشيرا إلى أن "البرلمان اليوم أكثر قدرة على تحقيق المتطلبات الملحة".