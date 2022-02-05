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انت الان تتابع خبر الكتلة الصدرية تقرر مقاطعة جلسة يوم الاثنين المقبل (فيديو) - عاجل والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - قررت الكتلة الصدرية، اليوم السبت، مقاطعة جلسة مجلس النواب المقرر انعقادها يوم الاثنين المقبل.
وقال رئيس الكتلة حسن العذاري خلال مؤتمر صحفي داخل مبنى البرلمان وحضره مراسل السومرية، إنه "بأمر من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، قررت الكتلة الصدرية تجميد المفاوضات مع جميع الكتل السياسية بخصوص تشكيل الحكومة وعدم حضور جلسة انتخاب رئيس الجمهورية".
وأضاف العذاري، أن "الصدر وجّه أيضا أعضاء الكتلة الصدرية بعدم حضور جلسة مجلس النواب الخاصة باختيار رئيس الجمهورية باستثناء النائب الأول".
وأضاف العذاري، أن "الصدر وجّه أيضا أعضاء الكتلة الصدرية بعدم حضور جلسة مجلس النواب الخاصة باختيار رئيس الجمهورية باستثناء النائب الأول".
الفيديو ادناه: