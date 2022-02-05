انت الان تتابع خبر الكتلة الصدرية تقرر مقاطعة جلسة يوم الاثنين المقبل (فيديو) - عاجل والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - قررت الكتلة الصدرية، اليوم السبت، مقاطعة جلسة مجلس النواب المقرر انعقادها يوم الاثنين المقبل.