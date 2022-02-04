الاعرجي: الصدر أمرني بالاعتذار للمراجع والسادة والقادة

وقال الاعرجي في مقطع مصور، "ان المرجعية الدينية هي المركز الشرعي والأخلاقي والعقائدي"، مشيراً إلى أن "السيد مقتدى الصدر لم يرضَ بكلامي الذي خصصت به الحنانة".

وأضاف، أن "السيد الصدر امرني بالاعتذار للمراجع كافة والسادة والقادة".



وفي وقت سابق من اليوم، ظهر الأعرجي في مقطع مصور قال إن "القرار السياسي والديني الشيعي محصور بمدينة النجف، وفي النجف توجد بلدة صغيرة اسمها الحنانة هي مصدر هذا القرار".