دولة مجاورة للعراق تسجل حصيلة قياسية بإصابات كورونا

وأفادت وزارة الصحة التركية، في إحصائية اليوم، بتسجيلها 111157 إصابة جديدة بالفيروس مقابل 107530 في بيانات الخميس.

وتعتبر حصيلة اليوم أعلى مستوى لهذا المؤشر، وسجل العدد القياسي السابق يوم 2 فبراير حيث بلغ 110682 حالة.



وأضافت وزارة الصحة التركية أنها رصدت 248 وفاة جديدة ناجمة عن المرض مقارنة مع 233 في إحصائية الخميس.

ولا تنشر وزارة الصحة التركية بيانات إجمالية لسير الجائحة لكن الإحصائيات الدولية تشير إلى ارتفاع العدد الكلي للإصابات إلى 12.052 مليون حالة، بينها 11.257 شفاء، وزيادة الوفيات إلى 88312.

وأكدت السلطات الصحية التركية سابقا أن البلاد دخلت موجة ارتفاع جديد للإصابات بالفيروس بسبب انتشار متسارع لسلالة "أوميكرون".

