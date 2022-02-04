نائب كردي سابق يعلق على قرار الصدر حول رئاسة الجمهورية

وقال عبدالله في تغريدة عبر تويتر، "سبق وأن وجهت سؤالا للسيد الصدر حول اشكالية ترشيح زيباري، أحترم جوابه جداً وأتمنى ان يمضي السيد الصدر فيما يخص محاربة الفساد بهذه الدقة!".

وأضاف، "الخير و الصلاح للعراق يأتي من خلال الذين يريدون خيرا لهذا البلد وليس من خلال الذين يرون ان إضعاف الدولة يصب في مصلحتهم الحزبية والعائلية".



وكان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، قد دعا في وقت سابق من اليوم الجمعة، إلى عدم التصويت على مرشح الحزب الديمقراطي الكردستاني لمنصب رئاسة الجمهورية في حال عدم استيفائه للشروط.

وقال الصدر في تدوينة على تويتر تابعتها الخليج 365، "اذا لم يكُ مرشح الحزب الديمقراطي الحليف -بل مطلقا- لرئاسة الجمهورية مستوفيا للشروط.. فادعو نواب الاصلاح لعدم التصويت له".

وتابع، "فنحن دعاة إصلاح لا دعاة سلطة وحكم".

